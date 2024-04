De inflatie in de eurozone bleef in april onveranderd op 2,4 procent ten opzichte van een maand eerder. Eurostat, het Europese statistiekbureau, maakte dit bekend in een voorlopige raming. Economen hadden ook gerekend op een ongewijzigd inflatiecijfer.

In april stegen de prijzen voor levensmiddelen, alcohol en tabak iets meer dan in maart. Tegelijkertijd namen de energieprijzen op jaarbasis minder sterk af dan de maand ervoor. De prijsstijging van diensten was echter iets lager.