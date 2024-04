Alle Eurostar-treinen moeten in 2030 op duurzame energie rijden

Eurostar wil alle treinen in 2030 volledig laten rijden op hernieuwbare energie. In Nederland is dit al sinds 2017 het geval. Over zes jaar moeten alle hogesnelheidstreinen die Frankrijk, België, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk met elkaar verbinden, op duurzame energie rijden.

Eurostar is het eerste spoorwegbedrijf dat zich heeft aangesloten bij de zogenoemde RE1001-alliantie van bedrijven die zich ertoe zetten om 100 procent van hun energie uit hernieuwbare bronnen te verkrijgen. In Nederland rijden Eurostar-treinen sinds 2017 volledig op windenergie. In het Verenigd Koninkrijk is dit cijfer sinds 2023 opgelopen tot 40 procent.

In februari maakte Eurostar bekend dat het de installatie van nieuwe zonne-energieprojecten voor het aandrijven van treinen onderzoekt. Ook wil het concern verspilling tegengaan. Elk gerecht aan boord is bijvoorbeeld samengesteld met het oog op duurzame inkoop en milieuvriendelijke opties.