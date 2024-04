Krant: Apple mikt op Google-technici voor eigen AI-team

Apple richt zich op voormalig Google-personeel om zijn team voor kunstmatige intelligentie (AI) te versterken. Dat meldt de zakenkrant Financial Times op basis van eigen onderzoek. De meeste van deze AI-nieuwkomers gaan aan de slag op de kantoren van Apple in Californië en Seattle, maar ook in het Europese laboratorium van Apple in het Zwitserse Zürich.

Uit een analyse van de Britse krant van honderden LinkedIn-profielen, openbare vacatures en onderzoekspapers komt naar voren dat het bedrijf uit Cupertino de afgelopen jaren een wervingscampagne heeft gevoerd om zijn wereldwijde AI- en Machine Learning-team uit te breiden. Sinds John Giannandrea, zelf ook ex-Google, in 2018 de leiding over het AI-team kreeg, zou de iPhone-maker minstens 36 specialisten van rivaal Google hebben aangetrokken.

In de afgelopen tien jaar heeft Apple ook ongeveer twintig AI-start-ups overgenomen. De oprichters van onder meer Musicmetric, Emotient, Silk Labs, CamerAI en AI Music zijn nog steeds werkzaam bij Apple, volgens hun LinkedIn-profielen.