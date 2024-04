Meer winst voor Vattenfall, ondanks gedaalde energieprijzen

Energieleverancier Vattenfall zag de winst in de eerste drie maanden van het jaar flink toenemen met 43 procent tot bijna 17 miljard Zweedse kronen (1,45 miljard euro), ondanks de gedaalde energieprijzen. Dat is onder andere gelukt doordat het bedrijf de energieprijzen vast heeft gezet, met name in Scandinavische landen.

Ook de verkoop van een groot windpark aan de kust van Engeland, goed voor 4,6 miljard Zweedse kronen, heeft bijgedragen aan de versterking van de financiën van Vattenfall. Het bedrijf wil de opbrengsten investeren in zonneparkprojecten in Duitsland en waterkrachtcentrales.

Vattenfall is bovendien van plan twee nieuwe windparken op zee te ontwikkelen voor de Noord-Hollandse kust, maar de aanbestedingsprocedure daarvoor loopt nog.