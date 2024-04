Meer fysieke winkels in Nederland, tweede stijging sinds 2010

Het aantal fysieke winkels in Nederland is in een jaar tijd gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op 1 januari waren er ruim 83.000 fysieke winkels in Nederland, 1100 meer dan begin vorig jaar. Het is de tweede keer sinds 2010 dat er onderaan de streep stenen winkels bijkwamen.

Meer winkels hebben afgelopen tijd mogelijk hun deuren geopend omdat de coronapandemie voorbij is en consumenten weer vaker naar buiten gaan voor hun aankopen. Dat zorgt voor vertrouwen onder ondernemers, vermoedt een woordvoerster van het CBS.

Het aantal doe-het-zelfzaken steeg met 310 winkels het hardst. Relatief gezien kwamen er de meeste boekhandels bij, bijna 13 procent in een jaar tijd. Daarmee telde Nederland begin dit jaar 660 boekenwinkels. In 2021, toen er ook meer stenen winkels bij waren gekomen, daalde het aantal boekhandels nog het hardst van alle soorten winkels.

Er kwamen zo’n 6 procent meer winkels die tabaksproducten verkopen, waarmee het aantal winkels in januari uitkwam op net geen 1400, meldt het CBS. Winkeliers openen volgens de woordvoerster winkels met tabaksproducten omdat supermarkten die producten vanaf 1 juli dit jaar niet meer mogen verkopen. Het aantal supermarkten groeide overigens met 2,4 procent, naar iets minder dan 6700.

Dat er meer winkels zijn bijgekomen, is volgens het CBS in twee op de drie gemeenten te merken. Vooral in het Noord-Hollandse dorp Oostzaan groeide het aantal zaken met 20 procent flink. Ook in Zoeterwoude in Zuid-Holland en op Terschelling openden relatief veel winkels.

Bloemenwinkels, dierenwinkels en tuincentra verdwenen het vaakst uit het straatbeeld. Verkoopplekken van geluids- en beeldapparatuur of witgoed zoals wasmachines gingen vorig jaar procentueel het vaakst weg met dalingen tot 3,3 procent. Die afnames waren wel een stuk minder dan in het jaar daarvoor, aldus het statistiekbureau.

Verder zegt het CBS dat het aantal webshops afgelopen jaar opnieuw is gestegen. Begin dit jaar telde Nederland meer dan 95.000 onlinewinkels. Dat waren er een jaar eerder een stuk minder, zo’n 84.100. Het was toen voor het eerst dat er meer webwinkels waren dan fysieke winkels.