Meeste exporteurs merken nog weinig van fysieke controles in VK

Nederlandse brancheorganisaties van exporteurs merken vooralsnog weinig van de fysieke inspecties die sinds dinsdag bij binnenkomst in het Verenigd Koninkrijk worden uitgevoerd. Een dag eerder hadden enkele brancheverenigingen hun zorgen geuit over bijvoorbeeld extra kosten en vertraagde leveringen door de controles op bloemen, planten, vlees, vis en zuivel. Zo’n twintig vrachtwagens van plantenexporteur Joh. van der Haas uit Kwintsheul in Zuid-Holland hebben echter wel last van de nieuwe regels.

De vrachtwagens staan momenteel op een vol parkeerterrein over de Britse grens, zegt directeur Jan-Paul van der Haas. Acht trucks wachten op controle. Van de overige elf vrachtwagens is nog niet bekend of ze geïnspecteerd moeten worden of niet. Daarvoor wachten de wagens nog op het ontvangen van een bepaald nummer. “We zijn afhankelijk van dat telefoontje en ik weet niet wanneer we dat krijgen”, zegt hij.

Matthijs Mesken, directeur van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB), laat echter weten nog niet te hebben gehoord dat bloemen- en plantenexporteurs problemen ervaren. Exporteurs zijn volgens hem nauwelijks gecontroleerd. “De overheid is niet heel strikt in het volgen van de eigen regelgeving. De Engelsen willen files voorkomen en willen niet dat op de BBC een item komt over files vanwege de inspecties.”

Daarbij zegt hij wel dat het de volgende dag anders kan zijn en dat er nog veel onzekerheden rond de inspecties zijn. “Volgens de Engelsen is de capaciteit er niet om alles te controleren”, aldus Mesken.

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) hoorde volgens beleidsmedewerker Ruben van Rooij ook dat er dinsdag vrijwel geen fysieke controles zijn uitgevoerd. Een dag eerder uitte hij nog zijn zorgen. “Als de kosten stijgen en we niet meer kunnen voldoen aan de levertijden, dan sluiten we lege schappen daar niet uit.” FrieslandCampina, bekend van onder meer Campina en Chocomel, zegt nog geen vertragingen te ervaren.