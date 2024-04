Air France-KLM omlaag op negatief Damrak

Air France-KLM was dinsdag een van de grootste dalers op het Damrak na de publicatie van tegenvallende resultaten. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie leed in het afgelopen kwartaal een verlies van bijna een half miljard euro. Dat is het grootste verlies sinds de coronacrisis.

Het verlies had onder andere te maken met hoge kosten voor KLM als gevolg van verstoringen in januari en februari. Daardoor moest de luchtvaartmaatschappij reizigers compenseren. Ook kwam er minder omzet uit de vrachtdivisie van het concern. Het aandeel eindigde onderaan de MidKap-index met een verlies van 4,3 procent.

De AEX, de index van de 25 meest verhandelde aandelen op het Damrak, sloot 0,4 lager op 878,83 punten. De MidKap verloor 1,1 procent op 915,44 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren ruim 1 procent. Londen stond een fractie lager.