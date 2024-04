Musk moet berichten sociale media blijven voorleggen aan advocaat

Elon Musk moet zijn berichten op sociale media nog steeds eerst door een advocaat laten lezen. Musk wilde van de verplichting af omdat die zijn recht op vrijheid van meningsuiting zou schenden, maar het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft zijn beroep verworpen. De rechters lichtten hun besluit niet toe.

Musk trof in 2018 een regeling met de Amerikaanse beurswaakhond SEC, nadat hij op sociale media had gespeculeerd over een mogelijke beursexit van zijn autoconcern Tesla. Het aandeel van Tesla schoot daarna omhoog, waarna de SEC de miljardair beschuldigde van misleiding. Musk werd veroordeeld tot een boete van 20 miljoen dollar en moest beloven dat hij al zijn berichten op het toenmalige Twitter, waarvan hij sinds 2022 eigenaar is, eerst door een advocaat zou laten lezen. Musk wil al langer van die verplichting af.