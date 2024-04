Recordaantal orders voor Arcadis, milieu-oplossingen in trek

Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft in de eerste drie maanden van het jaar steeds meer opdrachten gekregen op het vlak van milieusanering, waaronder klussen om schadelijke stoffen zoals PFAS op te ruimen. De orderportefeuille van het bedrijf bereikte daardoor een recordhoogte van ruim 3,3 miljard euro.

De meeste vraag naar milieusanering is afkomstig uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Daarbij verwacht Arcadis dat de meeste projecten meerdere jaren zullen bestrijken waardoor het lukt om “inkomsten voor de komende jaren veilig te stellen”, zegt Arcadis-topman Alan Brookes.

Arcadis zag de omzet stijgen naar 354 miljoen euro. De winst, voor afschrijvingen en belastingen, kwam in het eerste kwartaal uit op 97 miljoen euro. Dat is 11 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.