Onderzoek: veel groene fondsen investeren in fossiel

De helft van de Nederlandse beleggingsfondsen die zichzelf duurzaam noemen, investeert in fossiel. Het gaat om fondsen van bekende aanbieders als ABN AMRO, ASR en Cardano. Dat stelt een internationaal onderzoekscollectief onder leiding van Follow the Money en Investico.

Gezamenlijk onderzochten zij bijna 1300 Europese ‘duurzame’ beleggingsfondsen, waarin bijna 300.000 beleggingen met een gezamenlijke waarde van 525 miljard euro samenkomen. Ruim 40 procent van de fondsen blijkt te investeren in de fossiele industrie.

In Nederland worden meer dan honderd beleggingsfondsen aangeboden die van zichzelf zeggen dat ze duurzaam zijn, maar die in werkelijkheid investeren in steenkool, olie of gas. De fossiele investeringen gaan in tegen nieuwe regels van de ESMA, de Europese toezichthouder op de financiële markten.