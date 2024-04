Samsung rekent op verder herstel chipmarkt dit jaar

Samsung Electronics verwacht dat de vraag naar chips sterk zal blijven in het huidige kwartaal en de tweede helft van dit jaar. De grootste fabrikant van geheugenchips ter wereld blijft daarbij profiteren van de vraag naar chips die worden gebruikt voor toepassingen op het gebied om kunstmatige intelligentie (AI), meldt het Zuid-Koreaanse concern bij de publicatie van de definitieve kwartaalcijfers.

De vraag naar de geavanceerde chips die AI-systemen aandrijven, is enorm gestegen dankzij het succes van chatbot ChatGPT van OpenAI en andere AI-producten. De chipdivisie van Samsung boekte in het afgelopen kwartaal mede daardoor weer winst. Dat was het eerste positieve resultaat voor het onderdeel na vier kwartalen van verliezen op rij.

Samsung bevestigde dat de totale bedrijfswinst in het eerste kwartaal is vertienvoudigd ten opzichte van een jaar geleden, door de herstellende chipprijzen en een groeiende vraag naar chips voor AI-toepassingen. De omzet steeg met bijna 13 procent. De resultaten komen overeen met de voorlopige cijfers die eerder deze maand bekend werden gemaakt.