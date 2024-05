Amsterdamse beurs gesloten op Dag van de Arbeid, Londen wel open

De Amsterdamse beurs blijft woensdag dicht op de Dag van de Arbeid. Ook de andere markten van beursuitbater Euronext, waaronder die in Parijs en Brussel, zijn dicht. In Frankfurt hebben beleggers eveneens een vrije dag. In Londen en New York wordt op 1 mei wel gehandeld.

Op Wall Street zal de beurshandel vooral in het teken staan van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve. De centrale bank zal de rente vrijwel zeker onveranderd laten op het huidige hoge niveau. Fed-voorzitter Jerome Powell heeft namelijk al laten weten dat de inflatie nog altijd te hoog is om de rente te kunnen verlagen. Beleggers verwachten nu een eerste renteverlaging in september. De afnemende hoop op een spoedige renteverlaging zorgde voor flinke koersverliezen op de Amerikaanse beurzen in de maand april.

In Londen gaat de aandacht uit naar Unilever. Het levensmiddelenconcern houdt daar zijn aandeelhoudersvergadering, waarbij weer veel klimaatactivisten worden verwacht. Milieudefensie kondigde aan met twee bussen vol sympathisanten naar Londen af te reizen. De activisten vinden dat de eigenaar van merken als Calvé, Knorr en Dove te weinig doet tegen de uitstoot van broeikasgassen.

In Amsterdam kwam AEX-bedrijf Wolters Kluwer met een kwartaalupdate. De informatieleverancier zag de omzet in het eerste kwartaal stijgen en handhaafde de vooruitzichten voor het jaar. Topvrouw Nancy McKinstry sprak van een goed begin van het jaar. Ook gaf ze aan de investeringen in kunstmatige intelligentie (AI) te verhogen om klanten meer voordelen te bieden.

Op het Damrak wordt de beurshandel donderdag weer hervat. Het belooft dan een drukke dag te worden. Zo komen onder meer staalfabrikant ArcelorMittal, olie- en gasconcern Shell, voedings- en gezondheidsbedrijf DSM-Firmenich, muziekgroep UMG, ING en bouwer BAM met kwartaalcijfers.

De meeste Aziatische beurzen waren woensdag ook gesloten door de viering van de Dag van de Arbeid. De markten in onder meer China, Hongkong, Zuid-Korea, Taiwan, Singapore en Thailand hielden de deuren dicht. In Tokio werd wel gehandeld. Daar daalde de Nikkei 0,3 procent. Ook de beurs in Sydney was open. Die verloor 1,1 procent.

De euro was 1,0653 dollar waard, tegen 1,0687 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 1 procent in prijs tot 81,15 dollar. Brentolie werd 0,9 procent goedkoper op 85,60 dollar per vat.