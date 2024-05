Starters vragen vaker hypotheek aan, hoogste aantal in vijf jaar

Het aantal starters dat in april een hypotheek heeft aangevraagd is in vijf jaar niet zo hoog geweest, meldt het Hypotheken Data Netwerk (HDN). Zo’n 14.500 starters vroegen vorige maand een hypotheek aan, in april vorig jaar deden nog geen 12.000 starters dit.

Ook het gemiddelde hypotheekbedrag dat starters hebben aangevraagd is volgens HDN het hoogst in vijf jaar. Het aangevraagde bedrag in april kwam uit ongeveer 353.000 euro.

In totaal werden in april ongeveer 45.000 hypotheken aangevraagd, ruim 40 procent meer dan in april 2023, meldt HDN. De hypotheekmarkt is daarmee vorige maand flink hersteld vergeleken met 2023 volgens de organisatie. Het grootste deel van alle Nederlandse hypotheekaanvragen loopt via HDN.