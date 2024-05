Aston Martin verkoopt ruim kwart minder luxe auto’s

De Britse sportwagenfabrikant Aston Martin heeft de verkoop van zijn luxe auto’s in het eerste kwartaal van dit jaar met ruim een kwart zien dalen. De daling volgt op het stopzetten van de productie van het oudere Vantage-sportwagenmodel door het bedrijf.

Aston Martin leverde in de eerste drie maanden van het jaar 945 auto’s af. Dat is 26 procent minder dan een jaar geleden. De omzet van het bedrijf zakte met 10 procent tot 268 miljoen pond (ongeveer 314 miljoen euro). De winst voor aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijvingen en afboekingen kelderde met 34 procent tot bijna 20 miljoen pond (meer dan 23 miljoen euro).

De resultaten waren lager dan kenners hadden verwacht. Het aandeel Aston Martin zakte woensdagochtend op de Londense beurs met bijna 8 procent.

De auto’s van Aston Martin werden in de verslagperiode voor gemiddeld 253.000 pond (circa 296.000 euro) verkocht, 19 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal in 2023.

Het bedrijf is begonnen met het maken van nieuwe versies van de Vantage en de DBX707 SUV, maar die gaan voorlopig nog niet in de verkoop. Ook bevestigde Aston Martin een nieuwe sportwagen met een V12-motor te lanceren, als onderdeel van zijn strategie om vaker met nieuwe modellen te komen. Daarnaast heeft het plannen voor een ander nieuw speciaal model gericht op de superrijken.

In februari stelde Aston Martin de lancering van zijn eerste volledig elektrische auto met een jaar uit tot 2026. Het bedrijf kiest ervoor om eerst een lijn van plug-inhybrideauto’s te maken om de overgang naar volledig elektrische auto’s te overbruggen.

Aston Martin kampt met een flinke schuldenlast. Sinds de redding van het bedrijf in 2020 door de Canadese miljardair Lawrence Stroll, de huidige voorzitter, heeft de onderneming herhaaldelijk nieuw kapitaal moeten aantrekken. Stroll krijgt binnenkort meer hulp bij zijn plannen om Aston Martin uit het slop te trekken. De voormalige baas van Bentley Motors, Adrian Hallmark, treedt uiterlijk op 1 oktober aan als nieuwe topman en neemt de plaats over van de 77-jarige Amedeo Felisa. Hallmark wordt de vierde topman sinds de komst van Stroll.