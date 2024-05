Premies voor autoverzekeringen dit jaar fors gestegen

De premies voor autoverzekeringen zijn in het eerste kwartaal van 2024 met 8,2 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Gemiddeld betaalt een autobezitter die in het eerste kwartaal van 2024 een autoverzekering afsloot 862 euro per jaar aan premie. In 2023 was dat nog 797 euro, heeft Autoverzekering.nl uitgezocht.

Onder andere de hoge inflatie en de toegenomen schade aan auto’s zorgen ervoor dat de premies omhoog zijn gegaan. De gemiddelde stijging van de premies is het grootst bij een allriskverzekering, namelijk 9 procent. Voor een WA-verzekering geldt een stijging van 8,4 procent. De WA beperkt cascoverzekering is het minst hard gestegen, gemiddeld met 7,1 procent ten opzichte van vorig jaar.

Het aantal autodiefstallen neemt af. In het eerste kwartaal van 2024 werden 1511 auto’s gestolen, tegenover 1690 in dezelfde periode in 2023, blijkt uit cijfers van Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit.