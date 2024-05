Nederlandse industrie veert snel op dankzij toename nieuwe orders

De Nederlandse industrie herstelt zich snel. Volgens de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) namen in april zowel de productie, het aantal nieuwe orders als de werkgelegenheid toe. De stijging van het aantal nieuwe orders dat bij Nederlandse productiebedrijven werd geplaatst, was de grootste in twee jaar.

Opvallend is dat de Nederlandse industrie sneller lijkt op te veren dan die in omliggende landen in de eurozone. Vooral in Duitsland, de belangrijkste exportmarkt voor Nederlandse industriële producten, neemt de bedrijvigheid in de industrie nog af. Mogelijk klimt de Nederlandse industrie sneller uit het dal omdat die veel toelevert aan de chipindustrie, die eerder en sneller herstelt dan sommige andere industrieën, stelt Nevi.

De inkoopmanagersindex van Nevi steeg van 49,7 in maart naar 51,3 in april, de eerste verbetering van de bedrijfsomstandigheden sinds augustus 2022. Een stand van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp van de industriële bedrijvigheid.

Ook het optimisme onder ondernemers is verder toegenomen. Ongeveer de helft verwacht het komende jaar een verdere groei. Slechts 6 procent is pessimistisch gestemd. De laatste keer dat ondernemers zo optimistisch waren, was vlak voor de Russische invasie in Oekraïne van eind februari 2022.

De Nederlandse producenten namen in april voor de derde achtereenvolgende maand meer personeel aan. Sommige bedrijven kiezen voor vaste, fulltime krachten ter ondersteuning van hun uitbreidingsplannen. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk blijft voor de vijftiende maand op rij afnemen, mede dankzij de kortere levertijden voor materialen.