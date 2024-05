Verkopen Starbucks omlaag door zuinigheid bij consumenten

Starbucks heeft zijn verkopen in de eerste maanden van dit jaar zien terugvallen. Kortingen en nieuwe koffie-varianten in diverse markten bleken niet genoeg om prijsbewuste consumenten te verleiden meer koffies en andere producten te bestellen. Het gaat om de eerste verkoopafname voor Starbucks sinds de coronacrisis en beleggers lijken flink geschrokken.

Winkels die al langer dan een jaar open zijn brachten afgelopen kwartaal 4 procent minder opbrengsten in het laatje. In alle delen van de wereld zag Starbucks de cijfers terugvallen. Vooral in China ging het hard. Daar was sprake van 11 procent minder omzet dan in dezelfde maanden een jaar terug.

Financieel topvrouw Rachel Ruggeri zegt dat Starbucks over de hele wereld merkte dat consumenten zuiniger aan deden. In sommige landen zou de verkoopafname ook samenhangen met relatief koud weer in januari. Ook de oorlog in Gaza speelt waarschijnlijk een rol. Er zijn, vooral in het Midden-Oosten, mensen die Amerikaanse merken als Starbucks boycotten uit onvrede over de steun van westerse landen voor Israël.

De koffieketen verlaagde ook zijn prognoses voor de rest van het boekjaar. Starbucks vreest namelijk dat zijn cafés een aantal kwartalen ondermaats blijven presteren.

In de zogeheten nabeurshandel op Wall Street ging het aandeel Starbucks dinsdagavond hard onderuit. Dat betekent dat als de beurshandel in New York woensdag weer wordt hervat er bij Starbucks mogelijk meer dan een tiende van de beurswaarde in rook opgaat.

Volgens financieel persbureau Bloomberg onderstrepen de cijfers “de uitdaging van het verkopen van lattes van 6 dollar aan consumenten die worstelen met aanhoudende inflatie”. “Starbucks rapporteerde misschien wel de slechtste resultaten van welk groot bedrijf dan ook” dit kwartaal, reageerde een analist van de firma Vital Knowledge daarnaast.

De keten probeert de inzinking wel te keren door de beschikbaarheid van producten te vergroten en wachttijden in de ochtend te verkorten. Dat laatste kan onder meer door de manier waarop bepaalde drankjes worden gemaakt, te vernieuwen. Starbucks werkt ook aan nieuwe producten om ’s middags meer klanten te trekken.