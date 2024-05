Aandacht voor cijfers ING en Shell op drukke beursdag

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht uit naar de resultaten van ING en olie- en gasconcern Shell. ING zag de winst in het eerste kwartaal minder sterk afnemen dan analisten hadden gevreesd. De bank zag de rente-inkomsten dalen, maar de inkomsten uit provisies namen aanzienlijk toe. Volgens topman Steven van Rijswijk zijn de inkomsten van de bank daarmee over de gehele linie “sterk” gebleven. Om de aandeelhouders te belonen gaat ING voor 2,5 miljard euro aan eigen aandelen inkopen.

Ook Shell gaat de aandeelhouders belonen, met een nieuw inkoopprogramma van 3,5 miljard dollar. Voor het eerste kwartaal van dit jaar ging een bedrijfswinst van 7,7 miljard dollar de boeken in, 2 miljard dollar minder dan een jaar geleden maar enkele honderden miljoenen meer dan in het voorgaande kwartaal. Begin vorig jaar lagen de gasprijzen nog een stuk hoger.

Staalfabrikant ArcelorMittal en voedings- en gezondheidsbedrijf DSM-Firmenich kwamen eveneens met cijfers. ArcelorMittal zag de omzet in het eerste kwartaal weer toenemen ten opzichte van een kwartaal eerder. Op jaarbasis lieten de opbrengsten wel een daling zien. Volgens het bedrijf blijven klanten afwachtend door het onzekere economische klimaat, maar lijkt de stemming wel iets te verbeteren.

DSM-Firmenich boekte iets minder omzet, maar zag de verkoopvolumes weer aantrekken. Het Nederlands-Zwitserse fusiebedrijf handhaafde verder de verwachtingen voor het hele jaar. Ook is het bedrijf begonnen met het proces om de tak voor ingrediënten en vitamines voor diervoeding af te stoten.

Beleggers verwerken daarnaast het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank hield het rentetarief zoals verwacht opnieuw onveranderd. De Fed verklaarde daarbij dat de rente niet verlaagd kan worden totdat er “meer vertrouwen” is dat de inflatie standvastig richting de doelstelling van 2 procent beweegt.

De AEX-index koerst af op een vrijwel vlak begin van de drukke cijferdag. Woensdag waren de meeste Europese beurzen, waaronder die in Amsterdam, gesloten om de Dag van de Arbeid. De Aziatische beurzen lieten donderdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio daalde 0,1 procent. In Hongkong keerden beleggers terug na een vrije dag en klom de Hang Seng-index 2,5 procent, onder aanvoering van de Chinese elektrische autofabrikanten.

De euro was 1,0718 dollar waard, tegen 1,0653 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 0,7 procent in prijs tot 79,54 dollar. Brentolie werd ook 0,7 procent duurder, op 84,04 dollar per vat.