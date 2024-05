Amerikaanse oud-olietopman verdacht van samenwerken met OPEC

De Amerikaanse marktwaakhond FTC verdenkt de voormalige topman van olieconcern Pioneer van pogingen tot “samenzwering” met oliekartel OPEC. Het is ex-Pioneer baas Scott Sheffield daarom verboden om een bestuursfunctie te vervullen voor ExxonMobil, dat het oliebedrijf overneemt voor 64,4 miljard dollar (60,3 miljard euro).

De FTC meldde de verdenkingen en maatregel tegen Sheffield gelijktijdig met de officiële goedkeuring van de miljardendeal. Volgens de toezichthouder had Sheffield geregeld contact met vertegenwoordigers van de OPEC. Dat zou hij hebben gedaan om de olieproductie in delen van Texas en New Mexico in lijn te brengen met de quota die de groep olieproducerende landen onder leiding van Saudi-Arabië hanteert om de prijzen te stutten.

Door minder op te pompen hoopte hij op hogere olieprijzen en extra winst, stelt de FTC. Amerikanen zouden daar de dupe van zijn door de hogere prijzen aan de benzinepomp. Pioneer stelt dat Sheffield met zijn berichten nooit wetten voor vrije concurrentie heeft willen omzeilen. Dit is volgens het bedrijf dan ook nooit gebeurd.