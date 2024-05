Maaltijdbezorger DoorDash onderuit op Wall Street na cijfers

DoorDash behoorde donderdag tot de grote verliezers op de aandelenbeurzen in New York. De concurrent van Thuisbezorgd-moederbedrijf Just Eat Takeaway zag de omzet en de orders stijgen in het afgelopen kwartaal, maar leed meer verlies dan verwacht. Ook de verwachtingen voor het huidige kwartaal vielen tegen. Het aandeel werd 9,5 procent lager gezet.

De resultaten van Qualcomm (plus 7,3 procent) werden wel goed ontvangen. De fabrikant die chips maakt voor smartphones gaf ook een sterke omzetverwachting af voor het huidige kwartaal.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,5 procent hoger op 38.125 punten. De bredere S&P 500-index klom 0,7 procent tot 5056 punten en techbeurs Nasdaq won 1 procent op 15.759 punten.

Beleggers kauwden nog na op het rentebesluit van de Federal Reserve. De centrale bank liet daarbij weten dat de rente nog niet verlaagd kan worden tot er meer bewijs is dat de inflatie afkoelt richting het doel van 2 procent. Fed-voorzitter Jerome Powell verklaarde wel dat het “onwaarschijnlijk” is dat de rente omhoog moet om de inflatie te bestrijden. Die opmerking zorgde voor enige opluchting bij beleggers.

Ook de aanhoudend sterke arbeidsmarkt geeft de Fed volgens Powell meer tijd om de effecten van de eerdere renteverhogingen af te wachten. Donderdag bleek dat het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS is uitgekomen op 208.000. Dat was iets minder dan verwacht.

Apple klom 1,7 procent. Het techconcern maakt na de slotbel in New York de resultaten bekend. De iPhone-maker zag de verkopen in de laatste drie maanden van vorig jaar eindelijk weer licht toenemen, na vier kwartalen op rij met omzetkrimp. Beleggers zijn ook benieuwd naar de verkoopcijfers in China. Daar lijkt Apple te kampen met fikse concurrentie. Ook hopen ze meer te horen over de plannen van Apple op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI).

Moderna won 5,6 procent, ondanks een verlies van 1,2 miljard dollar in het eerste kwartaal. eBay zakte 1,5 procent. Het onlineplatform voor shoppen en veilingen gaf een tegenvallende omzetverwachting af voor het huidige kwartaal.

Peloton werd bijna 8 procent meer waard. De verkoper van fitnessapparatuur schrapt 400 banen, zo’n 15 procent van het wereldwijde personeelsbestand, om kosten te besparen. Ook vertrekt topman Barry McCarthy bij het bedrijf.

De koers van Starbucks bleef praktisch onveranderd. De koffieketen kelderde een dag eerder nog bijna 16 procent, na tegenvallende verkopen in het afgelopen kwartaal.