Eneco stopt met ‘sneller klimaatneutraal’-claim na aandringen ACM

Energieleverancier Eneco stopt met het gebruik van de slogan “sneller klimaatneutraal” in hun reclames na gesprekken met de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Die claim kan voor onduidelijkheid zorgen bij consumenten over de specifieke duurzaamheidsvoordelen van producten van Eneco, aldus de marktwaakhond. Daarmee is die mogelijk misleidend.

Bestuurder Selina Thurer van Eneco vindt dat de energieleverancier zich heeft gehouden aan de regels van de ACM, maar “de ACM ziet dit anders en is van mening dat consumenten in verwarring kunnen raken wanneer ze worden geconfronteerd met deze claim”. Dit is voor het bedrijf aanleiding om de term niet langer te gebruiken in reclames, aldus Thurer. “Daarmee willen we mogelijke verwarring helpen voorkomen.”

Renske Fikkers, waarnemend directeur consumenten van de ACM, vindt het goed dat Eneco deze stap zet. “Hopelijk volgen andere bedrijven dit voorbeeld.”

De ACM vindt dat duurzaamheidsclaims juist, duidelijk, specifiek en volledig moeten zijn. Eneco onderbouwt zijn plannen voor CO2-reductie en geeft daar ook uitvoering aan, “maar een onderbouwing rechtvaardigt niet dat een bedrijf een vage claim kan doen”, aldus de ACM. Zo is niet duidelijk dat het gaat om een ambitie voor het jaar 2035, stelt de ACM.

Eneco wil blijven koersen op klimaatneutraal zijn in 2035. “Het is belangrijk dat de hele samenleving klimaatneutraal wordt en Eneco blijft daarvan een aanjager”, stelt de energieleverancier. “In de niet-commerciële uitingen, zoals jaarverslagen, persberichten, speeches en presentaties, zal Eneco daarover geregeld blijven rapporteren.”