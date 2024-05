Bouwer BAM hard onderuit op Damrak na resultaten

BAM ging donderdag hard onderuit op de Amsterdamse beurs na tegenvallende resultaten. De grootste bouwer van Nederland zag de omzet en winst dalen in het eerste kwartaal. Ook blijven de marktomstandigheden volgens BAM op korte termijn uitdagend als gevolg van hogere rente en politieke onzekerheden. Het aandeel werd bijna 17 procent lager gezet.

ING behoorde tot de grote winnaars op het Damrak. De bank zag de winst in het eerste kwartaal minder sterk afnemen dan analisten hadden gevreesd. ING zag de rente-inkomsten dalen, maar de inkomsten uit provisies namen aanzienlijk toe. Volgens topman Steven van Rijswijk zijn de inkomsten van de bank daarmee over de gehele linie “sterk” gebleven. Om de aandeelhouders te belonen gaat ING voor 2,5 miljard euro aan eigen aandelen inkopen. Het aandeel werd 5,4 procent hoger gezet.

Voedings- en gezondheidsbedrijf dsm-firmenich zakte 3 procent. Het concern boekte iets minder omzet, maar zag de verkoopvolumes wel weer aantrekken. De aangepaste winst nam echter af. Het Nederlands-Zwitserse fusiebedrijf handhaafde verder de verwachtingen voor het hele jaar. Ook is het bedrijf begonnen met het proces om de tak voor ingrediënten en vitamines voor diervoeding af te stoten. In februari werd die afsplitsing al aangekondigd.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent lager op 873,88 punten. Op woensdag, de Dag van de Arbeid, was de Amsterdamse beurs gesloten. Ook de meeste andere Europese markten waren dicht. De MidKap daalde donderdagochtend 0,1 procent tot 914,16 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,9 procent. Londen won 0,3 procent. Beleggers verwerkten nog het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank hield het rentetarief zoals verwacht opnieuw onveranderd.

UMG won 0,4 procent. Het muzieklabel van artiesten als Taylor Swift en Billie Eilish heeft een nieuwe licentieovereenkomst gesloten met TikTok. Begin februari haalde UMG nog de muziek van zijn artiesten van de videoapp af na mislukte onderhandelingen. UMG komt na sluiting van de beurs ook met resultaten.

Shell daalde 1,4 procent. Het olie- en gasconcern boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Ook gaat Shell de aandeelhouders belonen, met een nieuw inkoopprogramma van 3,5 miljard dollar.

De euro was 1,0720 dollar waard, tegen 1,0653 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 0,7 procent in prijs tot 79,58 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 84,08 dollar per vat.