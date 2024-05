PostNL: onze onderaannemers runnen hun bedrijf wel zelfstandig

PostNL benadrukt dat de onderaannemers met wie het bedrijf samenwerkt zelfstandig hun onderneming runnen en medewerkers aansturen. Daarmee reageert het postbedrijf op de aanklacht tegen de Belgische tak van PostNL. Volgens het Belgische Openbaar Ministerie zou PostNL te veel gezag hebben over medewerkers in dienst van onderaannemers.

PostNL is het daar niet mee eens. “Wij zijn echter wél een organisatie die goed zorgt voor de mensen die met en voor ons werken”, brengt het postbedrijf in tegen de aanklacht. “Dat doen we door steeds te handelen volgens de wet- en regelgeving en dat geldt ook voor de bezorgondernemers met wie we samenwerken. Hier maken we duidelijke afspraken over en daar controleren we op.”

Centraal in de zaak staan twee onderdelen van PostNL België, PostNL Pakketten en PostNL Cargo. Volgens het OM hebben deze onderdelen enkele jaren op een onwettige manier personeel van 220 onderaannemers ingezet. Volgens de aanklacht schoot de zogeheten dienstverleningsovereenkomst die werd afgesloten echter tekort. Daardoor had PostNL het gezag over het personeel van de onderaannemers, niet de onderaannemers zelf.

Het OM eiste donderdag een geldboete van ruim 24 miljoen euro voor PostNL België.