Experts betwijfelen slaapapneu-schikking Philips op lange termijn

Ook na Philips’ schikking van 1,1 miljard dollar in de Verenigde Staten zijn er nog open eindjes in de slaapapneu-affaire bij het zorgtechnologieconcern. Experts vragen zich af of de schikking, die moet voorzien in het afhandelen van gezondheidsclaims die al zijn binnengekomen, ook betrekking heeft op toekomstige claims voor lichamelijke aandoeningen die later ontstaan. Kankersoorten die volgens onderzoekers kunnen ontstaan door afbrokkelend schuim van de machines, kunnen zich pas over jaren aandienen.

Elizabeth Burch, als hoogleraar rechten van de University of Georgia gespecialiseerd in massaclaims, vindt het dubieus dat de rechtbank deze schikking al heeft geaccepteerd voordat überhaupt juridisch is vastgesteld wat de mogelijke hoogte van de schade per gedupeerde is. “Kijkend naar het aantal mogelijke slachtoffers en het lager dan verwachte schikkingsbedrag, is het de vraag of de rechtbank niet voor te weinig heeft geschikt.”

Gedupeerden hebben zes maanden om met de schikking akkoord te gaan of juridisch bezwaar te maken. Volgens Philips-topman Roy Jakobs is het mogelijk dat ook na deze periode nog individuen zich melden. “Maar diegene zou aan vrij hoge drempels moeten voldoen voordat er een claim kan worden ingediend.” Ook kan de zaak die Philips al jaren dwarszit nog tot claims leiden in andere landen dan de Verenigde Staten.

“Deze zaak is nog lang niet voorbij”, zegt Carl Tobias, hoogleraar rechten aan de University of Richmond. “Iedereen die denkt dat Philips zijn handen in onschuld kan wassen met een schikking van 1,1 miljard dollar houdt zichzelf voor de gek.”

Philips heeft nooit gezegd dat met deze schikking de hele affaire is afgewikkeld. Wel maakt deze volgens Jakobs “een einde aan de onzekerheid op het gebied van claims in de Verenigde Staten en is het overgrote deel van de claims achter de rug”.

Beleggers waren ook enthousiast over de deal, gezien de koerswinst van 29 procent maandag, wat leidde tot de hoogste waardering van het bedrijf in twee jaar.