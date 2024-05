Techbedrijven leiden beurzen in New York naar winst

Techbedrijven hebben de belangrijkste graadmeters op de aandelenbeurzen in New York hoger gezet. In de aanloop naar de publicatie van de kwartaalcijfers van Apple nam de hoop op extra winstuitkeringen door de iPhone-maker toe, na vergelijkbare stappen van Google-moederbedrijf Alphabet.

Apple koerste kort voor zijn kwartaalupdate ruim 2 procent hoger. Chipfabrikant Qualcomm won bijna 10 procent na de presentatie van beter dan verwachte resultaten.

Techgraadmeter Nasdaq was van de bekendste beursindices de sterkste stijger, met een plus van 1,5 procent tot 15.840,96 punten. De Dow-Jonesindex won 0,9 procent tot 38.225,66 punten en de bredere S&P 500 steeg 0,9 procent tot 5064,20 punten.

Maaltijdbezorger DoorDash was een opvallende verliezer. Het bedrijf leed een groter verlies dan verwacht en raakte 10 procent aan beurswaarde kwijt.

Moderna won 12,7 procent, ondanks een verlies van 1,2 miljard dollar in het eerste kwartaal. eBay zakte 3,3 procent. Het onlineplatform voor shoppen en veilingen gaf een tegenvallende omzetverwachting af voor het huidige kwartaal. Peloton raakte een eerdere koerswinst kwijt en eindigde 2,5 procent lager. Het bedrijf schrapt zo’n vierhonderd banen om kosten te besparen. Ook vertrekt topman Barry McCarthy bij het bedrijf.

In de Verenigde Staten verhandelde aandelen van mijnbouwbedrijf Anglo American stegen ruim 6 procent. Persbureau Reuters meldt dat grondstoffenhandelaar Glencore een bod op het concern overweegt. Anglo American wees een overnamevoorstel van ’s werelds grootste mijnbouwer BHP onlangs af.

Beleggers kregen een dag eerder nog het rentebesluit van de Federal Reserve te verwerken. De toelichting van centralebankpreses Jerome Powell versterkte vooral het vermoeden dat de leenkosten nog lang op hun huidige hoge niveau blijven, omdat de risico’s op een blijvend hoge inflatie nog niet zijn verdwenen.

De prijs voor een vat Amerikaanse olie kwam amper in beweging en kostte 78,97 dollar. Brentolie steeg 0,2 procent in prijs tot 83,64 dollar per vat. De euro steeg licht ten opzichte van de dollar en was 1,0727 dollar waard.