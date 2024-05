Schiphol neemt meer tijd voor aanbesteding beveiliging na kritiek

Schiphol neemt meer tijd voor de nieuwe aanbesteding van de beveiliging op de luchthaven. Volgens vakbond CNV is dat mede op aandringen van de vakbonden, omdat er bij de laatste tender, vier jaar geleden, problemen ontstonden. Veel beveiligers werden toen het slachtoffer van het “gevecht om een nieuw contract”, zegt CNV-onderhandelaar Erik Maas.

“De vorige tender liep vier jaar geleden voor de beveiligers uit op een complete chaos.” Veel beveiligers kregen een nieuwe werkgever, wat grote gevolgen had voor hun roosters, werktijden en arbeidsvoorwaarden. “Dat gaf veel onrust, een deel van de beveiligers is om die reden zelfs vertrokken”, aldus Maas.

Volgens Maas werd er toen onvoldoende geluisterd naar de werkvloer. “Dat willen we niet nog een keer.” De vakbond wilde “harde garanties” dat een mogelijke contractwisseling geen gevolgen zou hebben voor de individuele en collectieve arbeidsvoorwaarden. “Ook moeten beveiligers erop kunnen rekenen dat ze niet te maken krijgen met drastische wijzigingen in roosters en werktijden.” Op dit moment werken 4500 beveiligers op Schiphol.

Een woordvoerder van Schiphol bevestigt dat de luchthaven langer de tijd neemt voor deze aanbesteding. “Voor nu betekent dat dat we de bestaande contracten met beveiligingsbedrijven tijdelijk verlengen en voor de beveiligers alles hetzelfde blijft. Deze aanbesteding is belangrijk voor hen, voor ons en daarmee ook voor reizigers.”

Volgens Schiphol worden er goede gesprekken gevoerd met de vakbonden en beveiligingsbedrijven over arbeidsvoorwaarden en de kwaliteit van werken voor de beveiligers. Daarbij is “een langdurige en nauwe samenwerking” de insteek.

De woordvoerder wil niks kwijt over de vorige tender. “We gaan nu niet de aanbesteding van vier jaar geleden recenseren”, laat hij weten. “Waar nodig doen we dat aan tafel met de bonden en bedrijven. We zien het verdere verloop met vertrouwen tegemoet.”