Bekende belegger Warren Buffett brengt belang in Apple fors terug

De bekende belegger Warren Buffett heeft zijn belang in Apple flink verkleind. Dat meldt de inmiddels 93-jarige Amerikaan in de kwartaalcijfers van zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway.

De waarde van het belang in Apple is afgelopen kwartaal met 22 procent gezakt tot 135,4 miljard dollar. Eind vorig jaar stond de deelneming nog voor 174,3 miljard dollar in de boeken. In de tussentijd is de beurskoers van Apple weliswaar gedaald, maar ‘slechts’ met 11 procent.

De cijfers lijken te wijzen op een ommekeer in de beleggingskeuzes van Buffett, die al jaren bekend staat als een groot investeerder in Apple. De Amerikaan prees lange tijd ook de dominante en leidende positie van de iPhone-maker op de markt voor smartphones.

Toch zijn Buffetts investeringen in Apple ook niet onomstreden. Sommige kenners meenden dat zijn deelneming in Apple veel te groot was geworden. Daarmee zou zijn beleggingsportefeuille te afhankelijk geworden zijn van de koersbewegingen van het Amerikaanse techconcern.

Berkshire kwam in de jaren zestig in handen van Buffett. Die maakte van de toenmalige textielfabrikant een groot zakenimperium. Het bedrijf is tegenwoordig een conglomeraat met belangen in tientallen ondernemingen. Zo is Buffett onder meer actief in de verzekeringsbranche, in de spoorwegsector en met energiebedrijven.

De beleggingen leverden afgelopen kwartaal weer veel winst op. De laatste tijd lijkt Buffett wel moeite te hebben met het vinden van nieuwe goede investeringen. De kas van zijn bedrijf is aangedikt tot een recordomvang van 189 miljard dollar. Bij gebrek aan deals is Berkshire overgegaan op het terugkopen van eigen aandelen. Daarmee was afgelopen kwartaal ongeveer 2,6 miljard dollar gemoeid.

Het bedrijf organiseert zaterdag ook zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in Omaha, Nebraska. Jaarlijks komen daar duizenden beleggers op af en Buffett zal er vragen beantwoorden. De vragen zullen onder meer gaan over wat Buffett verstandige beleggingen vindt, maar ook over hoe hij denkt over bijvoorbeeld klimaatverandering.

Waarschijnlijk zal Buffett ook stilstaan bij het verlies van zijn in november overleden compagnon Charlie Munger. Die stierf ruim een maand voor zijn honderdste verjaardag. Munger leerde Buffett in 1959 kennen. Later zou Buffett verklaren dat hij van Munger een van zijn belangrijkste zakelijke adviezen kreeg. Hij spoorde hem aan “geweldige bedrijven voor een goede prijs te kopen, in plaats van goede bedrijven voor een geweldige prijs”.