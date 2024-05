Kredietwaardigheid Turkije omhoog door normaler economisch beleid

Kredietbeoordelaar S&P Global is positiever geworden over de financiële gezondheid van Turkije. Vooral het feit dat er bij de Turkse regering eindelijk weer sprake is van een orthodoxer economisch beleid, wordt door het toonaangevende ratingbureau gewaardeerd.

De afgelopen jaren baarden Turkse beleidskeuzes nog opzien. President Recep Tayyip Erdogan zag lang niets in de standaard economische praktijk van het verhogen van de rente om de torenhoge inflatie terug te dringen en ontsloeg meerdere centralebankpresidenten die daar anders over dachten. Na zijn verkiezingswinst vorig jaar beloofde Erdogan echter een gangbaarder economisch beleid te gaan voeren.

Deskundigen van S&P Global verhogen hun oordeel over de kredietwaardigheid van Turkije nu van B naar B+. De hogere score kan het land helpen om tegen gunstigere rentes geld te lenen. Ook andere kredietbeoordelaars zijn al positiever dan voorheen. Fitch verhoogde eerder dit jaar ook al de kredietrating naar B+, terwijl Moody’s zijn prognose voor Turkije op ‘positief’ zette zonder meteen een verhoging van de score door te voeren.

Hoewel de beoordelingen beter zijn dan eerst, blijft de rating van het land nog steeds een aantal stappen verwijderd van de zogenoemde investment grade. Dat betekent dat het nog wel als tamelijk risicovol wordt beschouwd om geld in Turks staatspapier te steken.

Mehmet Simsek, de Turkse minister van Financiën, had al verwacht dat er na de eerdere stap van Fitch meer ratingverhogingen zouden volgen. “De positieve resultaten van ons beleid worden weerspiegeld in de beslissingen van kredietbeoordelaars”, reageerde hij zaterdag op socialemediaplatform X. “We zijn vastbesloten om met ons versterkte beleid het vertrouwen in ons land naar het hoogste niveau te brengen.”