Bureau: stem tegen beloning Boeing-topman van 33 miljoen dollar

Aandeelhouders van de geplaagde Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing krijgen het dringende advies om tegen een salarispakket van 32,8 miljoen dollar (31 miljoen euro) voor topman David Calhoun te stemmen. Dat meldt Adviesbureau Institutional Shareholder Services (ISS), dat onder meer pensioenfondsen en verzekeraars adviseert.

De adviseur maakt zich vooral zorgen over een speciale toekenning van aandelen en een “aanzienlijke verhoging” van de langetermijnbonus van Calhoun. Zijn beloningen stijgen dit jaar in totaal met 45 procent. Aandeelhouders kunnen op 17 mei op de jaarvergadering van Boeing stemmen of ze daar mee akkoord gaan.

Calhoun kondigde in maart aan dat hij eind 2024 zal aftreden. Boeing ligt al langere tijd onder vuur door een reeks veiligheidsproblemen, die bij regelgevers, consumenten en investeerders zorgen oproepen. Vorige maand viel een noodglijbaan kort na vertrek van een toestel, het zoveelste defect in een lange reeks bij de fabrikant. Eerder dit jaar kwam een deurpaneel van een Boeing 737 MAX 9 tijdens een vlucht los. Begin maart verloor een Boeing 777 van United Airlines kort na vertrek vanaf San Francisco een wiel van het landingsgestel.