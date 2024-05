Recordomzet voor iPhone-maker Foxconn in april

iPhone-producent Foxconn heeft zijn inkomsten vorige maand aanzienlijk zien stijgen, tot het hoogste niveau ooit voor de maand april. De omzet klom met 19 procent tot omgerekend 14,8 miljard euro, maakte het Taiwanese bedrijf zondag bekend. Hierdoor kunnen de verwachtingen van marktkenners voor de verkoop van iPhones mogelijk naar boven worden bijgesteld.

Het concern verwacht een verdere groei van de omzet in het huidige tweede kwartaal. Foxconn, ook bekend als Hon Hai Precision Industry, beschikt over een enorm iPhone-assemblagecomplex in de Chinese stad Zhengzhou. Het merendeel van de iPhones wordt door dit bedrijf in elkaar gezet.

Apple kampte in het eerste kwartaal van dit jaar met dalende verkopen van iPhones. De smartphone van het Amerikaanse concern kreeg onder andere op de Chinese markt concurrentie van Huawei. De iPhone-omzet daalde met 10 procent.