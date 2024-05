Aandacht voor resultaten PostNL op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag onder meer uit naar de resultaten van PostNL. De post- en pakketbezorger zag afgelopen kwartaal de omzet licht dalen. Het bedrijfsresultaat was 9 miljoen euro negatief, tegen een positief resultaat van 7 miljoen euro een jaar eerder. Topvrouw Herna Verhagen sprak van een lastige omgeving voor het bedrijf in het eerste kwartaal met stijgende kosten, vooral voor lonen. De vooruitzichten voor het hele jaar bleven wel onveranderd.

De hoeveelheid post die het bedrijf verwerkte in de eerste maanden van dit jaar lag ruim 12 procent lager in vergelijking met een jaar eerder. Dat komt doordat er steeds minder brieven worden verstuurd. PostNL kondigde daarbij aan de prijs van een postzegel per 1 juli met 5 cent te verhogen tot 1,14 euro. Het aantal pakketten dat werd verstuurd nam in het eerste kwartaal met 4,6 procent toe.

Ook TKH opende de boeken. De technologiegroep zag de omzet en het resultaat dalen in het afgelopen kwartaal. Het bedrijf kampte onder meer met hogere kosten voor nieuwe fabrieken. Ook brachten klanten hun voorraden terug. Topman Alexander van der Lof verwacht voor het huidige kwartaal wel een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het eerste kwartaal

Later deze week komen bedrijven als supermarktconcern Ahold Delhaize, maritiem dienstverlener SBM Offshore en bouwer Heijmans nog met cijfers. De AEX-index koerst af op een hoger begin van de nieuwe week. Vrijdag steeg de hoofdindex al 1 procent tot een nieuw slotrecord van 887,44 punten. Ook de andere Europese beurzen lijken met winsten te openen. In Londen blijft de beurs dicht voor een feestdag.

De Aziatische aandelenmarkten lieten een gemengd beeld zien. In Shanghai keerden beleggers terug na een vakantieperiode rond de viering van de Dag van de Arbeid en won de beurs 0,9 procent. De Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,2 procent. In Japan en Zuid-Korea hadden beleggers een vrije dag.

In Taiwan steeg Foxconn, ook bekend als Hon Hai Precision Industry, ruim 2 procent. De iPhone-producent heeft zijn inkomsten vorige maand aanzienlijk zien stijgen, tot het hoogste niveau ooit voor de maand april. Het concern verwacht ook een verdere groei van de omzet in het huidige tweede kwartaal.

De euro was 1,0762 dollar waard, tegen 1,0771 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 78,58 dollar. Een vat Brentolie werd 0,6 procent duurder op 83,42 dollar.