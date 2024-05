Von der Leyen praat met Xi over ‘eerlijke concurrentie’ EU-China

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie praat maandag bij haar gesprek met de Chinese president Xi Jinping over “eerlijke concurrentie” tussen de Europese Unie en China. Xi brengt een bezoek aan Parijs en zal dan ook een ontmoeting hebben met de Franse president Emmanuel Macron.

Het is voor het eerst in vijf jaar dat Xi weer in Europa is. Von der Leyen stelt dat er zorgen zijn over de toegang die Europese bedrijven hebben tot de Chinese markt en dat die aan bod moeten komen bij haar gesprek met Xi. “We moeten ervoor zorgen dat de concurrentie eerlijk is en niet verstoord wordt.”

De afgelopen tijd heeft de Europese Commissie verschillende onderzoeken geopend naar concurrentie en staatssteun vanuit China, waaronder rond goedkope elektrische auto’s, zonnepanelen en windturbines. Ook is Brussel aan het kijken naar oneerlijke concurrentie en beperkingen voor Europese bedrijven bij de verkoop van medische apparatuur in China. Beijing heeft Europa beschuldigd van “protectionisme”.