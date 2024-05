Adverteerders besteden recordbedrag aan audioreclames

Adverteerders hebben afgelopen kwartaal een recordbedrag aan radioreclame en andere audiospotjes uitgegeven, meldt brancheorganisatie Audify. De totale bestedingen zijn gestegen naar 48,8 miljoen euro, ruim 10 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2023. Nederlandse radiozenders en andere aanbieders van audio hadden in 2022 en 2023 ook recordbedragen aan reclames verkocht.

Radiospotjes droegen met 89 procent van de bestedingen weer het meest bij aan de opbrengsten in de eerste drie maanden van het jaar, bijna 10 procent meer dan in die maanden in 2023. Branded content, advertenties buiten reclameblokken, leverde volgens Audify aanzienlijk meer geld op. Deze opbrengsten stegen met bijna 27 procent naar 3 miljoen euro. Aan digitale audioreclames werd 2,3 miljoen euro verdiend, 1,3 procent meer dan een jaar eerder.