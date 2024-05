Grootste Nederlandse uitgever VBK komt in Amerikaanse handen

De Amerikaanse uitgeverijgroep Simon & Schuster (S&S) neemt Nederlands grootste uitgeverij Veen Bosch & Keuning (VBK) over. Op die manier wil VBK internationaal groeien, volgens het bedrijf een “langgekoesterde ambitie”. VBK wordt de eerste niet-Engelstalige uitgever van S&S.

VBK blijft zelfstandig opereren en behoudt al zijn 280 medewerkers. S&S heeft zo’n 1700 mensen in dienst. De toezichthouders moeten de deal nog goedkeuren.

VBK is in Nederland en België uitgever van onder anderen Anya Niewierra, Geert Mak en Dan Brown. Niewierra won vorig jaar de NS-publieksprijs met De Camino. Ook Van Dale, bekend van de woordenboeken, zit bij VBK. De zustermerken Thinium en Bookchoice verkassen ook mee. Alle onderdelen blijven Nederlands en blijven op dezelfde plek gevestigd.

S&S hoort bij de ‘big five’ van uitgeverijen en bestaat dit jaar honderd jaar. Bij de Amerikaanse uitgever zitten auteurs als Nicci French en Stephen King.

“Ons gezamenlijke doel is om, in een toenemend internationale uitgeefsector, het publiek voor onze auteurs en hun boeken uit te breiden. Wij zijn bijzonder enthousiast over de groeimogelijkheden van VBK”, zegt S&S-topman Jonathan Karp.

“Wij willen onze schrijvers graag een groter en internationaal platform bieden. Door onderdeel te worden van S&S, kunnen wij deze ambitie en ons streven naar verdere digitalisering en innovatie uitbouwen”, voegt directeur Geneviève Waldmann van VBK toe. Zij behoudt haar functie en treedt ook toe tot het managementteam van S&S.