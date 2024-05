Filmstudio Paramount stijgt op Wall Street na stuklopen deal

Paramount Global hoorde bij de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De exclusieve onderhandelingen die de Hollywoodstudio voerde over een fusie met branchegenoot Skydance hebben geen deal opgeleverd. Voor Paramount is de weg daarmee vrij om andere biedingen te overwegen. Het aandeel steeg ruim 4 procent.

Eerder werd door Amerikaanse media al gemeld dat Sony Pictures Entertainment samen met investeringsmaatschappij Apollo Global Management een bod heeft gedaan op Paramount.

De algehele stemming op Wall Street was gematigd positief, na de sterke koerswinsten op vrijdag. Vrijdag nam de hoop op een renteverlaging door de Federal Reserve weer toe door een zwakker dan verwachte Amerikaanse banengroei in april. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,4 procent in de plus op 38.838 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,5 procent tot 5154 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,5 procent tot 16.241 punten.