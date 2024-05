Grote geldverstrekkers verhogen hypotheekrente

Alle grote geldverstrekkers in Nederland, waaronder Rabobank, ING, ABN AMRO, SNS Bank, Aegon, NN en Triodos, hebben hun hypotheekrentes de afgelopen twee weken één of twee keer verhoogd, meldt De Hypotheekshop. De meeste instellingen verhoogden vorige week hun tarieven met 0,05 tot 0,10 procentpunt. Dat is de grootste wekelijkse stijging in een half jaar tijd.

Dat de financierders de rente verhogen, komt volgens De Hypotheekshop doordat de rente op de kapitaalmarkt de afgelopen weken is gestegen en daar lenen hypotheekverstrekkers hun geld. De onrust in het Midden-Oosten en de aanhoudende hoge inflatie hebben deze stijging veroorzaakt, stelt de adviseur.

De renteverwachting voor de komende tijd is echter onveranderd gebleven. Zo zal de Europese Centrale Bank (ECB) waarschijnlijk vanaf juni beginnen met het verlagen van het rentetarief in de eurozone. Dat zal de rente voor hypotheken met korte looptijden, van variabel tot twee jaar vast, omlaag brengen. De rente voor hypotheken met langere looptijden zal naar verwachting licht dalen, afhankelijk van de ontwikkelingen van de inflatie en de lonen.