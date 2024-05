Warren Buffett laat investeringskansen in India aan opvolgers

De bekende belegger Warren Buffett ziet “veel kansen” in India, maar die laat hij over aan zijn opvolgers. Dat heeft de inmiddels 93 jaar oude Amerikaan afgelopen weekend gezegd tijdens de aandeelhoudersvergadering van zijn investeringsbedrijf Berkshire Hathaway, meldt financieel persbureau Bloomberg maandag.

Op de bijeenkomst waarvoor tal van beleggers afreisden naar Omaha in Nebraska, merkte Buffett op dat zijn bedrijf “onontdekte of onbeheerde” terreinen zou kunnen vinden om in te investeren in India. Dat land is een van de snelst groeiende economieën ter wereld. De miljardair voegde eraan toe dat dit “iets is dat een energieker management bij Berkshire zou kunnen nastreven”.

In de financiële wereld is het al jaren een prangende vraag hoe Berkshire eruit zal zien zonder Buffett, die al sinds de jaren zestig de baas is bij het bedrijf. Hij maakte van de toenmalige textielfabrikant een groot zakenimperium, met belangen in onder meer Apple, American Express en Coca-Cola.

In november overleed Buffetts compagnon Charlie Munger, jarenlang de tweede man bij Berkshire. Hij stierf ruim een maand voor zijn honderdste verjaardag. Daardoor waren beleggers deze vergadering extra scherp op opmerkingen van Buffett die zouden kunnen wijzen op een aanstaand pensioen.

Toch is Buffett voorlopig nog niet van plan om te stoppen. Hij zei tegen de beleggers op de vergadering: “Niet alleen hoop ik dat jullie volgend jaar weer komen, maar ik hoop dat ik er dan zelf ook weer ben.”

Sinds 2021 is wel al duidelijk wie de leiding krijgt bij Berkshire als Buffett zou wegvallen. Toen heeft Buffett Greg Abel aangewezen als zijn toekomstige opvolger. De 61-jarige Abel heeft veel ervaring in de energiewereld en is al sinds 2018 een belangrijke bestuurder bij het bedrijf.

Afgelopen kwartaal heeft Buffett zijn belang in Apple aanzienlijk teruggebracht. Maar het bedrijf uit Cupertino blijft wel de grootste investering van Berkshire. Buffett benadrukte op de vergadering dat dit laatste voorlopig zo zal blijven, tenzij er iets dramatisch zou veranderen bij Apple. Buffett liet doorschemeren dat de verkoop van Apple-aandelen te maken had met belastingtechnische redenen. De zakenman herhaalde ook nog eens dat hij de iPhone van Apple als een van de beste producten aller tijden beschouwt.