Qantas betaalt 61 miljoen boete voor schandaal om

De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft ingestemd met het betalen van een boete van 100 miljoen Australische dollar, zo’n 61 miljoen euro, ter schikking van een rechtszaak waarin de maatschappij werd beschuldigd van het illegaal verkopen van duizenden tickets voor vluchten die al geannuleerd waren. In het schandaal over de “spookvluchten” zou Qantas hebben toegegeven dat “het consumenten heeft misleid” door de stoelen op de tienduizenden vluchten te blijven adverteren.

Reizigers die hiervan de dupe werden krijgen bovendien voor een binnenlands gekochte vlucht 138 euro terug. En internationale reizigers krijgen 277 euro ter compensatie voor hun onbruikbare ticket, schrijft het Australische ABC News. Geschat wordt dat het de luchtvaartmaatschappij in totaal ruim 12 miljoen euro gaat kosten om alle 86.000 getroffen reizigers te compenseren. Dat bedrag komt nog bovenop de boete van 61 miljoen euro.

Qantas zei dat reizigers in sommige gevallen op vluchten werden geboekt die al “twee of meer” dagen eerder waren geannuleerd. “We weten dat veel van onze klanten getroffen zijn door het feit dat we annuleringen niet op tijd hebben gemeld en dat spijt ons oprecht”, aldus Qantas-directeur Vanessa Hudson in een verklaring.