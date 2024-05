Onderzoek: lichte groei verkopen tablets in eerste kwartaal

De wereldwijde leveringen van tablets door producenten aan verkopers en winkeliers is in het eerste kwartaal van dit jaar licht gegroeid. De groei volgt op vier kwartalen van krimp op rij en is te danken aan aantrekkende consumentenbestedingen en een stabilisatie van de wereldeconomie, meldt marktonderzoeker Canalys.

Het aantal verscheepte tablets steeg afgelopen kwartaal met 1 procent tot 33,7 miljoen stuks. “De tabletindustrie is 2024 positief begonnen en de rest van het jaar zou verdere verlichting moeten brengen na een moeilijk 2023”, aldus Canalys. In het laatste kwartaal van 2023 was nog sprake van een krimp met zo’n 10 procent doordat consumenten minder uitgaven aan tablets door de hoge inflatie.

Apple bleef marktleider op de wereldwijde markt voor tablets met een aandeel van bijna 36 procent. Een jaar geleden had het Amerikaanse techconcern nog een marktaandeel van bijna 42 procent met zijn iPads. Het Zuid-Koreaanse Samsung zag zijn marktaandeel licht groeien en was met dik 20 procent opnieuw de nummer twee.

De Chinese fabrikant Huawei kende de sterkste groei van het aantal verscheepte tablets en behield de derde plaats door de stevige vraag op de thuismarkt en in de regio Azië-Pacific. Het Chinese Lenovo en het Amerikaanse Amazon stonden op de vierde en vijfde plek.