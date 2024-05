Rentehoop stuwt Wall Street, Boeing omlaag na nieuw onderzoek

De Amerikaanse beursgraadmeters gingen maandag voor de derde handelsdag op rij omhoog. Dat kwam door een groeiend vertrouwen onder beleggers dat de Federal Reserve de rente dit jaar gaat verlagen, wat over het algemeen gunstig is voor de beurskoersen.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent in de plus op 38.852,27 punten. De breder samengestelde S&P 500-index steeg 1 procent tot 5180,74 punten en techbeurs Nasdaq klom 1,2 procent tot 16.349,25 punten.

Vrijdag nam de hoop op een renteverlaging door de Amerikaanse centrale bank toe door een zwakker dan verwachte banengroei in de VS in april. Daar profiteerde de aandelenmarkten maandag opnieuw van. Ook kreeg de handel steun van een mededeling van Hamas dat de Palestijnse beweging een voorstel voor een staakt-het-vuren in de Gazastrook van Egyptische en Qatarese bemiddelaars heeft geaccepteerd.

Vliegtuigfabrikant Boeing verloor 0,8 procent. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit kondigde een nieuw veiligheidsonderzoek aan naar de vliegtuigfabrikant. Het onderzoek heeft betrekking op inspecties van de 787 Dreamliner van het bedrijf en of medewerkers mogelijk hebben gesjoemeld met papierwerk. Volgens de toezichthouder gaf Boeing zelf aan dat het mogelijk niet alle vereiste inspecties heeft uitgevoerd als het gaat om hoe de vleugels van de 787 aan het vliegtuig worden bevestigd.

Paramount Global was een opvallende stijger met een ruim 3 procent hogere koers. De exclusieve onderhandelingen die de Hollywoodstudio voerde over een fusie met branchegenoot Skydance hebben geen deal opgeleverd. Voor Paramount is de weg daarmee vrij om andere biedingen te overwegen. Eerder werd al bekend dat Sony Pictures Entertainment samen met investeringsmaatschappij Apollo Global Management een bod heeft gedaan op Paramount.

Apple verloor 0,9 procent. Beleggers reageerden op de bekendmaking dat Berkshire Hathaway, het investeringsbedrijf van Warren Buffett, een flink aantal aandelen Apple heeft verkocht in het eerste kwartaal. De stap zou kunnen wijzen op een ommekeer in de beleggingskeuzes van Buffett, die al jaren bekendstaat als een groot investeerder in de iPhone-maker. Vrijdag steeg Apple nog 6 procent dankzij een goed ontvangen kwartaalbericht van het techconcern.

Tyson Foods, de grootste Amerikaanse vleesproducent en investeerder in de Brabantse insectenkweker Protix, kreeg een koersverlies voor de kiezen van bijna 6 procent. Dit had te maken met een tegenvallend kwartaalrapport.