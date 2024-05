Batterijproject Bill Gates vraagt faillissementsbescherming aan

Het Amerikaanse accubedrijf Ambri, waarin Microsoft-medeoprichter Bill Gates veel geld stak, heeft faillissementsbescherming aangevraagd. Al veertien jaar probeert de onderneming een batterij op industriële schaal te bouwen, maar nu is het geld van de investeerders op, zo werd maandag bekend.

De oprichters ontwikkelden aan het Massachusetts Institute of Technology een zogeheten vloeibare metaalbatterij om stroom op te slaan voor elektriciteitsnetwerken. Deze batterij zou goedkoper en duurzamer zijn dan de huidige lithiumionbatterijen.

Het bedrijf zegt niet meer verder te kunnen, omdat het niet is gelukt om voldoende geld op te halen om een batterijfabriek in Massachusetts af te maken. Dit gebeurde nadat een van de investeerders zich had teruggetrokken. Naast Gates, investeerde ook hedgefonds-miljardair John Paulson veel geld in het batterijproject.

Ambri houdt de komende maanden een veiling voor zijn meer dan honderd octrooien en andere bezittingen.