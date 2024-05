Shell wil af van activiteiten in Zuid-Afrika

Shell is van plan om zich terug te trekken uit Zuid-Afrika, waar het olie- en gasconcern ongeveer zeshonderd tankstations heeft en sinds 1902 actief is. Het concern heeft daar ook transport- en raffinaderijactiviteiten. Shell nam het besluit na een evaluatie van de zogeheten downstream-activiteiten daar, bevestigde het bedrijf. Dat is het deel dat zich bezighoudt met raffinage, verkoop en transport.

Plaatselijke media, waaronder de Sunday Times en City Press, meldden al dat Shell af wil van zijn Zuid-Afrikaanse activiteiten. Shell en BP hebben gezamenlijk de Sapref-raffinaderij in de Zuid-Afrikaanse havenstad Durban in handen, met een capaciteit van 180.000 vaten olie per dag. De raffinaderij is echter sinds 2022 niet meer in bedrijf, de fabriek raakte zwaar beschadigd na overstromingen.

De Afrikaanse regering kondigde in 2022 nieuwe strengere regels aan voor raffinaderijen. Veel verouderde raffinaderijen konden daar niet aan voldoen.