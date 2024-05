Supermarkten moeten gaan betalen voor duurzame groenten en fruit

Stichting Milieukeur mag supermarkten en hun leveranciers verplichten om een extra duurzaamheidsvergoeding te betalen voor groenten en fruit met het On the Way to PlanetProof-keurmerk (OPP). Dat heeft toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) besloten op basis van een in januari opgestelde richtlijn voor landbouwers om legaal gezamenlijke duurzaamheidsinitiatieven op te zetten. OPP is het eerste keurmerk dat zo’n goedkeuring krijgt.

De ACM denkt niet dat dat de toeslag gevolgen heeft voor de concurrentie op de markt. Ook zal deze waarschijnlijk niet tot aanzienlijke prijsverhogingen in de supermarkt leiden. Allereerst zijn de extra kosten niet zo hoog en kunnen telers hun verkoopprijzen zelf verlagen. Ook staat het volgens de toezichthouder niet vast dat de supermarkten de meerprijs volledig aan de consument doorberekenen, omdat zij ook binnen het segment van duurzame groenten en fruit hevig concurreren voor de goedkoopste producten. Verder blijven zij vrij om af te zien van producten met het OPP-keurmerk.

Stichting Milieukeur wilde de vergoeding voor het voeren van het keurmerk doorvoeren, omdat het aantal geïnteresseerde landbouwers afnam. Verder vindt de ACM het goed dat het initiatief bijdraagt aan een duurzamere samenleving.

De goedkeuring van de ACM is niet definitief. De toezichthouder kan alsnog boetes uitdelen als er bijvoorbeeld klachten binnenkomen en uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van een overtreding van de concurrentieregels.