AEX scherpt slotrecordstand aan en eindigt boven de 900 punten

De AEX-index op het Damrak is dinsdag op een nieuwe recordstand van 900,06 punten gesloten. Rond 15.10 uur doorbrak de hoofdindex voor het eerst de 900-puntengrens. Kort daarna werd de hoogste stand ooit bereikt, van 900,76 punten.

De AEX, die bestaat uit de 25 grootste bedrijven op de Nederlandse beurs, is dit jaar aan een flinke opmars bezig. Zo begon de belangrijkste beursindex van Nederland begin dit jaar op 786,82 punten. De positieve stemming op de aandelenmarkten wordt onder meer veroorzaakt door de verwachting dat de centrale banken in 2024 zullen beginnen met het verlagen van de rentetarieven.

De MidKap, de graadmeter voor de middelgrote fondsen op Beursplein 5, steeg 0,9 procent tot 936,20 punten. Ook de stemming op de beurzen elders in Europa was overwegend positief. Zo sloten die in Frankfurt, Londen en Parijs met plussen tot 1,4 procent.

De sterkste stijger in de hoofdindex was betaalbedrijf Adyen (plus 3,3 procent), gevolgd door chipbedrijf ASMI (plus 3 procent). Techinvesteerder Prosus en staalfabrikant ArcelorMittal verloren respectievelijk 1,3 procent en 1,6 procent en bungelden daarmee onderaan.

Philips daalde 0,1 procent. Het medisch-technologisch concern organiseerde dinsdag zijn aandeelhoudersvergadering. Daar zei topman Roy Jakobs dat het bedrijf nog “een weg te gaan” had om de problemen rond de apneu-apparaten achter zicht te laten en de resultaten te verbeteren. Al zei hij ook dat Philips daarvoor een “stevig fundament” had gelegd.

In de MidKap stond Van Lanschot Kempen bovenaan met een plus van 8 procent. De vermogensbeheerder leek flink te profiteren van een koopadvies door zakenbank Kepler Cheuvreux. Sterkste dalers waren Thuisbezorgd-moederbedrijf Just Eat Takeaway (min 3,1 procent) en de aanbieder van pakketkluisjes InPost (min 1,6 procent).

Bij de kleinere bedrijven op de Amsterdamse beurs steeg Heijmans 5,1 procent na publicatie van de kwartaalresultaten. Het bouwbedrijf is het jaar naar eigen zeggen goed gestart, onder meer doordat er meer woningen werden verkocht. “Het is een fijne constatering dat we in het eerste kwartaal van 2024 volgens verwachting hebben gepresteerd”, stelde topman Ton Hillen.

De euro was 1,0775 dollar waard, tegen 1,0779 dollar op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde met 0,5 procent tot 78,08 dollar. Een vat Brentolie werd ook 0,5 procent goedkoper en kostte 82,88 dollar.