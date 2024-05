Ook Corendon-reiziger gaat betalen voor rolkoffer als handbagage

Corendon gaat vanaf woensdag kosten in rekening brengen bij reizigers die grote stukken handbagage meenemen. Dat bevestigt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving van De Telegraaf. Voor bagage die groter is dan een kleine rugzak, zoals een rolkoffer, betalen mensen voortaan minimaal 15 euro per enkele reis.

De zegsvrouw benadrukt dat dit geldt voor nieuwe boekingen die vanaf woensdag worden gedaan. Boekingen die al zijn gedaan zijn uitgesloten van bijbetaling. Ook gaat het alleen om vliegreizen van en naar Nederland. Het tarief van 15 euro geldt voor grote stukken bagage tot een gewicht van 10 kilo. Voor bagage die zwaarder is gelden andere tarieven, meldt de woordvoerster verder.

Corendon is niet de eerste airline die passagiers laat betalen voor het meenemen van een rolkoffer. Begin dit jaar meldde Transavia al kosten te gaan rekenen, onder meer omdat de ruimtes in de cabine te klein zijn. Ryanair en easyJet gingen beide luchtvaartmaatschappijen al voor in respectievelijk 2018 en 2021.