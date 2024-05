CNV mogelijk naar rechter na uitzondering Picnic op supermarkt-cao

Vakbond CNV overweegt juridische stappen als minister Karien van Gennip van Sociale Zaken het besluit niet intrekt om voor onlinesupermarkt Picnic en flitsbezorgers een uitzondering te maken op de supermarkt-cao. Dat zegt vakbondsbestuurder Jacqueline Twerda na berichtgeving van Het Financieele Dagblad.

De boodschappenbezorgers menen dat hun bedrijfsmodel significant verschilt van traditionele supermarkten, wat een andere cao zou rechtvaardigen. Vakbonden zijn het hier al langer niet mee eens. In februari oordeelde de rechter nog dat Picnic wel onder de supermarkt-cao valt.

Vorige week heeft Van Gennip voor de cao die loopt tot 1 juli een uitzondering gemaakt voor e-commercebedrijven. Twerda is verbaasd en boos over de gang van zaken. Op vrijdag hebben vakbonden en Vakcentrum, de brancheorganisatie voor zelfstandige winkeliers en franchisenemers, een brief naar het ministerie gestuurd met de vraag om de dispensatie terug te trekken.

Volgens de supermarkt-cao hebben werknemers namelijk recht op alle christelijke feestdagen en bij Picnic niet, zegt Twerda. Ook zouden de lonen bij Picnic lager zijn, waardoor Picnic goedkoper boodschappen kan leveren dan andere supermarkten, volgens CNV.

De bond zegt dat Picnic ten onrechte als uitzondering wordt gezien, waar bijvoorbeeld bij de onlineboodschappendiensten van Albert Heijn en Jumbo wel de supermarkt-cao wordt toegepast. Óf online hoort er wel bij, óf niet, zegt Twerda. Zo onderzoekt CNV bijvoorbeeld of er mogelijk andere afspraken kunnen komen voor e-commerceactiviteiten van Jumbo en Albert Heijn. “Maar je kan niet een klein groepje erbuiten houden. Dat is raar en niet zuiver.”

CNV wacht eerst de reactie van het ministerie op de brief af voor het zich beraadt op mogelijke juridische vervolgstappen.