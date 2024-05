Nintendo komt met opvolger Switch

De Japanse spelcomputerfabrikant Nintendo komt binnenkort met een opvolger van de Switch. Het is voor het eerst in negen jaar dat Nintendo met een nieuwe spelcomputer komt.

Nintendo-topman Shuntaro Furukawa schrijft op het X-account van het bedrijf dat de opvolger ergens in het komende gebroken boekjaar van Nintendo, dat van april tot eind maart volgend jaar loopt, onthuld moet worden. Wanneer de bekendmaking precies volgt, is nog niet duidelijk.

In de gameswereld wordt al lange tijd gewacht op nieuws over een nieuwe Switch. Sinds de Switch in 2017 op de markt kwam, heeft Nintendo er ruim 140 miljoen verkocht wereldwijd, maar de verkoopcijfers nemen al langer af. Hoewel Nintendo zijn afgelopen boekjaar afsloot met meer omzet en winst dan een jaar eerder, voorziet het bedrijf een daling van de resultaten voor het komende jaar door toenemende concurrentie van bedrijven zoals Microsoft en Sony.