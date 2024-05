Dure sportauto’s leveren Ferrari meer op

De Italiaanse sportwagenfabrikant Ferrari heeft in het eerste kwartaal evenveel auto’s verscheept als in dezelfde periode een jaar eerder, maar heeft daar wel flink meer aan verdiend. Het bedrijf zag de inkomsten stijgen, mede omdat Ferrari de prijzen heeft verhoogd. Ook profiteert de sportwagenfabrikant van de verkoop van dure modellen zoals de Daytona SP3, die voor 2 miljoen euro de showroom uit gaat.

De omzet van het beroemde luxemerk uit Maranello steeg met 11 procent naar zo’n 1,5 miljard euro. De rijke kopers van de dure sportauto’s worden minder geraakt door de inflatie en hoge rentetarieven.

De winst voor aftrek van onder meer rente, belastingen en afschrijvingen steeg met 13 procent naar 605 miljoen euro.

In totaal leverde Ferrari in januari, februari en maart 3560 auto’s af. In China, Hongkong en Taiwan waren de dure sportwagens minder in trek. Daar werden 20 procent minder auto’s geleverd dan in dezelfde periode een jaar eerder. In Europa nam het aantal geleverde sportwagens juist wat toe.

Hoewel topman Benedetto Vigna zich inmiddels ook op stekkerauto’s richt, blijft Ferrari vertrouwen op de winstgevende auto’s met een verbrandingsmotor om de marges te beschermen. De eerste volledig elektrische Ferrari wordt ergens eind volgend jaar verwacht.

De concurrentie neemt bovendien toe, want ook de Chinese automaker BYD richt zich op elektrische auto’s in het duurdere segment. Dat bedrijf onthulde in februari een elektrisch sportwagenmodel dat rond de 233.000 dollar gaat kosten.