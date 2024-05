Disney+ en Hulu voor het eerst winstgevend door toename abonnees

Streamingdiensten Disney+ en Hulu zijn voor het eerst in hun bestaan winstgevend dankzij een toename van het aantal abonnees. Wereldwijd kreeg Disney+ er ruim 6 miljoen abonnees bij, wat samen met kostenbesparingen voor een positief resultaat zorgde.

Afgelopen kwartaal was er 47 miljoen dollar winst bij Disney+ en het in de Verenigde Staten populaire Hulu. In dezelfde periode vorig jaar was er nog een verlies van 587 miljoen dollar.

Niet alle streamingdiensten van Disney zijn overigens winstgevend. Zo leed de sporttak, waar ESPN+ bijvoorbeeld onder valt, een verlies van 65 miljoen dollar.

Alle streamingdiensten van Disney gezamenlijk leden nog steeds een verlies van 18 miljoen dollar. Daarmee heeft Disney het verlies wel flink teruggedrongen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, toen er nog een verlies van 659 miljoen dollar in de boeken ging.

Door de toename van het aantal abonnees telt Disney+ nu bijna 118 miljoen betalende leden die allemaal ook iets meer neerleggen voor de streamingdienst, waardoor de inkomsten per abonnee zijn toegenomen met 44 dollarcent voor het entertainmentconcern. Ook probeert Disney buiten het televisiesegment te treden. Zo kocht het bedrijf zich eerder dit jaar voor 1,5 miljard dollar in bij gameontwikkelaar Epic Games om toegang te krijgen tot de gamemarkt.