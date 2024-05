Hof verwijst conflict moeder Gamma en Karwei terug naar arbitrage

Intergamma, het concern achter bouwmarkten Gamma en Karwei, heeft een overwinning behaald in een conflict met zijn grootste franchisenemer BG Retail. Dit bedrijf kreeg eerder in arbitrageprocedures gelijk dat Intergamma bepaalde bonussen volledig moest doorbetalen. Maar volgens het gerechtshof in Arnhem moet de arbitrage opnieuw naar de zaak kijken, omdat Intergamma oude e-mails heeft ontdekt.

BG Retail, dat 77 van de bijna 400 bouwmarkten in Nederland en België runt, betoogde eerder dat het op basis van de franchiseovereenkomsten recht had op zogeheten inkoopbonussen van leveranciers. De franchisenemer kwam erachter dat Intergamma deze bonussen niet volledig uitkeerde en eiste het deel op dat het nog niet had ontvangen.

Maar in de arbitrageprocedures beweerde BG Retail dat het pas in 2018 ontdekte dat Intergamma ten onrechte elk jaar bedragen inhield op de bonussen. Later vond Intergamma in het eigen archief afdrukken van oude e-mails. Hieruit bleek dat de financieel directeur van BG Retail al veel langer jaarlijks financiële overzichten van Intergamma ontving.

Dit betekent dat de financieel directeur van de franchisenemer dus al veel eerder kon weten dat Intergamma de bonussen niet volledig uitkeerde. Het hof vindt dat BG Retail dit had moeten aankaarten. Als de arbitrage dit had geweten, dan had dit volgens het hof tot een andere uitkomst van de arbitrageprocedures kunnen leiden.